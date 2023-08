Hevosurheilun Toto5-ideavihje Turku: Välistartti nostatti odotuksia

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Heli Säteri: Vinstiinalle (2) suojia ja painoputsit.

Lähtö 3

Emma Väre: Viimeks pyörittiin niin kauan että Prickly Rose (3) meni hämmennyksiin, sen jälkeen teki oikein hyvän esityksen. Kotona tuntuu hyvältä ja odotan hyvää suoritusta.

Lähtö 7

Nina Wallden: Come On Dayllä (3) oli vermossa ihan tekemätön paikka mutta muuten oli tosi hyvä.

Lähtö 8

Christa Packalén: Global Bring It On (5) oli viimeksi positiivinen ja treeneissä kaikki ok sen jälkeen. Edelleen tarkoitus olisi ajaa nätti juoksu, ajatuksena että kovin vauhti olisi loppusuoralla. Ei muutoksia.