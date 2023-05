Hevosurheilun Toto5-ideavihje Turku: Yllätyshakuja alkulähdöistä

Toisen kohteen suosikkipari Henriette Sisu – Precious Rock on kerännyt lähdön peliosuudesta noin puolet. Eturivistä tempoa on odotettavissa lähdön alkumatkalla, ja takarivin Sofie Halmille avautuu ainakin viimekertaista parempi mahdollisuus. Se jatkaa vahvassa vedossa, vaikka Vermossa sijoitus jäi vaatimattomaksi. Kierroksen kirin neljännestä ulkoa tehnyt tamma joutui loppukaarteessa ulkoradoille, kun edessä selkä ei vetänyt. Sisärata veti, eikä hänniltä ollut asiaa kärkeen.

Avauskohteen Very Gone Face palasi tauolta uusissa käsissä ja esiintyi avojaloin pirteästi. Teivon kovassa lähdössä asematkin olivat sitä vastaan. Alussa hännille pakittanut tamma kiri kolmatta rataa Let’s Get It Upin ja Salam Aleikumin kannoilla viidenneksi ja tuli viimeiset 600 metriä hieman alle 13-kyytiä. Sen perusteella Very Gone Face nousee pelihevoseksi. Pienelle peliosuudelle jääneet Selanne ja Zumu De La Vega ovat tauoltakin huomioitavia.

