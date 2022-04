Hevosurheilun Toto5-ideavihje Ylivieska: Laatulähtöön vain ideamerkit

Neljännen kohteen valinnat ovat Cash Stecca ja Zio Paperone Jet. Cash Stecca tarpoi viimeksi Suomen debyytissään koko matkan kolmatta. Vaikka sijoitus oli vasta seitsemäs, ero kärkeen oli aika pieni. Suoritus oli sitkeä, ja jos 4-vuotias italiaisori otti kovan startin oikein, parannustakin voi olla luvassa. Lisäksi Cash Steccan kuski vahvistuu, kun Janne Lukkari ottaa ohjat.

Nykyään Sanna Faarin valmennuksessa oleva, jo talvella mukavasti esiintynyt Zio Paperone Jet on ollut viimeisiinsä hyvä. Toissa kerralla se oli vahva keulasta voittaneen Furiosan rinnalta, ja viimeksi ruuna nappasi ilmassa roikkuneen voiton. Se juoksi silloin 3. ulkoa ja kulki raskaissa olosuhteissa viimeiset 700 metriä 17,1. Zio Paperone Jetin alustava peliprosentti on kuuden tietämissä.

Avauskohteen yllätyshaut ovat tauluaan parempi Very Gone Face sekä ilman kenkiä juoksevaksi ilmoitettu I Feel On Fire, joka meni avojaloin viime syksynä kaksi kertaa napaten silloin sijat kaksi ja kolme. Päätöksessä vähän pelatuista lapulle nousee kaksiprosenttinen Julianne Dahlia.

