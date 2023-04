Hevosurheilun Toto5-ideavihje Ylivieska: Lievä alisuorittaminen loppuu

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Anna Mononen: Keulaan yritetään ja siitä tsempata loppuun asti, Hilima Toivikki (1) on varmistunut paljon starttien myötä ja on saanut myös lähtönopeutta. Hieman tykkää kuitenkin olla vielä seurailija tyyppiä. Pienet hokit on alla. Ehjä startti ja matkarahaa on hyvä saavutus.

Lähtö 2

Pekka A Ylitalo: Belmiskasta (7) odotukset positiiviset. Pienen varjon heittää muutaman päivän ruokahaluttomuus öisin.

Lähtö 5

Kimmo Ahola: Nazarethille (5) on tehty pientä huoltoa viime startin jälkeen. Treenannut asiallisesti, kaiken pitäs olla kunnossa. Odotukset 1-6 sijat.

Lähtö 8

Juha Laurila: Noriinan (5) pitäisi parantaa ,kun saa lyhemmät hokit alle.

Varustemuutokset Mobiilihepasta

Lähtö 4/ Elaine Laurelton (14) Vetolaput.