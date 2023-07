Hevosurheilun Toto5-ideavihje Ylivieskaan: Varmat rivin loppuun

Ruunaruhtinas-kilpailun suursuosikki Stallone on usein osuva varmavalinta kierrokselle. Stallone on tottunut tosi kovaan vastukseen, eikä nyt ruunien kohtaamisessa ole liian kovia vastassa. Stallone on sopivasti pelattu suosikkivarma.

Rivin toinen varmavalinta on idearikkaampi. Eija Sorviston treenistä kahdesti kisannut Power Swirl on riviään paljon parempi. Se pysyi toissa kerralla Kaustisella ratkaisevan kauan pussissa, ja viimeksi tamma oli kovasti mukana rajussa 09,5-vauhtisessa avauksessa ja oli se huomioiden hyvä nelonen. Power Swirl saa tälläkin kertaa juoksun kärkiporukassa ja voi hyvin ottaa onnistuneen juoksun päätteeksi täysosuman. Sen kovimmista vastustajista Mountain Hooliganin ja Wingait Leifin on tarkoitus mennä kengät jalassa, joka on varsinkin jälkimmäisen kohdalla pärjäämissaumoja heikentävä muutos.

