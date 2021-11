Hevosurheilun Toto65-ideavihje Forssa: Kunto enteilee onnistumista

Viime kilpailussaan 30. lokakuuta Heat Of Dynamite juoksi 3.–2. ulkona, missä ei selvittänyt toiseksi viimeistä kaarretta ravilla, ja mahdollisuudet kärkisijoille sulivat siinä. Loppua Matias Salon valmennettava pisteli vielä sen verran vahvasti, että olisi ilman erhettään todennäköisesti ollut mitalihevosia. Nyt sijoitus oli seitsemäs. Takarivistä starttaava Heat Of Dynamite pääsee tänään peesailemaan kovaa nelosradan Minecraftia, ja lopussa Santtu Raitalan ajokki omaa täydet mahdollisuudet kiriä voittoon asti.

Avauskohde koitetaan selvitä kahdella merkillä, vaikka lapulta pudonneet Imakeitupthesky ja Adanna ovatkin olleet mainioita viime aikoina. Toisen kohteen Beben 75 peliprosentti on liikaa. Amoriini pesi sen lokakuussa Turussa, mutta viimeksi ailahteleva ja laukkaherkkä tamma ei onnistunut. Kunto sillä on kohdillaan. Kaksiprosenttinen Unnan Tähti avaa juoksuradalta hyvin ja saa takamatkastaan huolimatta hyvät asemat.

Kolmannessa mielenkiintoinen on Extrem Brodde, joka starttaa ensimmäistä kertaa Anne Kankaalta. Kyvyt ovat kovat, mutta vaikeuksia on ollut, ja hyvistä kisoista on jo aikaa. Neljännessä alle 10-prosenttisista mukaan otetaan vahva Häyrilän Hero sekä Myllyn Valtti, joka hyvällä lähtönopeudellaan saa seiskaradaltakin juoksun kärjessä tai sen tuntumassa.

