Hevosurheilun Toto65-ideavihje Jyväskylä: SE-tammaa pääsee pelaamaan haastajana

Juho Ihamuotilan valmentama Over My Shoulder on ollut tänä vuonna mainio. Tänään se kohtaa samalta viivalta kovimpia ikäluokkansa kilpasiskojaan ja lähtöratakin on huono (8), mutta silti se on alle kymmenen prosentin kannatuksellaan kiinnostava merkki. Iikka Nurmosen ajokki lähtee sen verran hyvin liikkeelle, että voi pienellä tuurilla saada kasiradaltakin mukavat asemat. Paikan johtavan rinnalla se on näyttänyt selvittävän ongelmitta, mutta toisaalta ei siitä tämän tason lähtöä olisi helppoa voittaa. Jos Over My Shoulder pääsee esimerkiksi 2.–3. ulos, se on voittotaistossa.

Ensimmäisessä kohteessa Vauhtis on selkeä suosikki, mutta varmistetaan se erittäin nopealla, tukevaa kakkossuosikin asemaa nauttivalla Vonkarilla. Toisessa ykkösrankkaus Furiosa lähtee takarivin uloimmalta paikalta, mikä avaa muille mahdollisuuksia. Ideasysteemissä päädytään ottamaan kaikki mukaan.

