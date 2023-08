Hevosurheilun Toto65-ideavihje Kajaaniin: Voittokoneelle vastavarma

Matti Nisosen treenaaman Kaffe Latte Sisu viime startti Oulussa oli oikein positiivinen, sillä ori polki pitkän kirinsä uutterasti perille saakka 3-vuotias on osoittanut Ruotsin puolella sellaista lähtönopeutta, että jos ohjastaja Santtu Raitala päättää satsata starttiin, on keulapaikka otettavissa. Nousuvireinen menijä on jäänyt peliosuudessa selvästi seitsemän kertaa putkeen voittaneen Justpaymybillsin varjoon. Edellä mainittu on toki kovassa iskussa, mutta hyvätasoisessa kisassa kasirata tuo merkittäviä mutkia matkaan.

Rivin toinen varmavalinta on kierroksen pankki He's A Keeper. Sen peliosuus on toki mittava, mutta kyseessä on isolla todennäköisyydellä lähtönsä voittava tukipilari.

