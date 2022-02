Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Haastaja ja suosikki tukipilareina

Avauskohde on tasainen ja laadukas. 11-vuotias konkari Luxorious Lord kilpailee vahvassa vireessä ja pystyy keulapaikalta lähdön voittamaan. Alussa johtopaikan pitää sisäradan Bag’s Simoni, jolla kuitenkin todennäköisemmin tyydytään selkäjuoksuun. Ulkoa lähtöön panostaa myös Lightningsky, joka huippupäivänään on täysin mahdollinen voittaja.

Toisen kohteen Blue Catesilla on ajettu tänä vuonna selkäreissuja, ja ainakin sillä tavalla se tulee hyvin maaliin asti. Nyt voisi periaatteessa kokeilla tässä tehtävässä keulastakin, mutta niukasti todennäköisemmin sillä tyydytään vieläkin selkäreissuun, etenkin, kun juostava matka on 2600 metriä. Kolmannessa EL Indeed on noussut hieman turhan isoksi suosikiksi yli 63 prosentin kannatuksellaan. Lappukaveriksi se saa kovavireiset Pretty Visionin ja La Donna Perfettan.

Neljännessä starttaavan Vauhti Tepon ura on ollut ailahteleva, mutta jos se olisi tänään hyvä, muilla on vaikeaa. Totta kai tauko ja palaaminen viime marraskuun kisan jälkeen kotitalliin luovat kysymysmerkin, mutta silti ideasysteemissä koitetaan alustavasti seitsemän prosenttia pelattua Vauhti Teppoa varmana. Viidenteen kohteeseen rastitetaan kaikki kahdeksan valjakkoa. Päätöksessä uskotaan vakaavireisen Jimpeto Joyn keulavoittoon.

