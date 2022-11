Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Kouvolassa kevättä rinnassa

Magic Mondayn pankki Kiikku's Trooper kelpaa varmaksi, mutta sen rinnalle on hyvä hakea vähän elävämpää tukipilaria. Toki 50 000 euron jackpot tuo jo sinällään etua maanantain Toto65-peliin.

Matteus Kevätön on mielenkiintoinen pelivalinta. Se teki toiseen starttiinsa tauolta riskin esityksen johtavan rinnalta. Kirilenkin ori polki kirkkaasti tähtivauhtia. Savon Sisu tuli 2. ulkoa niukasti ohitse, mutta sen kohdalla tänään kuski vaihtuu valmentamaan, jonka lisäksi juoksukin voi mennä toisella tavalla.

Matteus Kevätön on vähemmän pelattu kuin Savon Sisu, mikä ei tullut olevan oikein. Lähtö on tasainen, joten siinäkin mielessä rohkea kannanotto on paikallaan, kun siihen on perustellusti mahdollisuus.

Tästä kupongille: