Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Kykyhevosen on aika onnistua

Sarjoihinsa kovalla tekijällä Feels Like Flyingilla on alla hylkäys ja kahdeksas sija. Tänään hyvän voittoprosentin omaavalla ruunalla on oiva sauma täräyttää takaisin kultakantaan.

24 startistaan kymmenen voittanut Feels Like Flying kiersi toissa kerralla alun kolmatta rataa, kunnes pääsi johtavan rinnalle. Avaus oli 11,5 ja ensimmäinen kierros 13,5, eikä sen jälkeen taipuminen kahdeksanneksi yllättänyt. Viimeksi Feels Like Flying laukkasi ensimmäiseen kaarteeseen, ja juuri laukkoja katkonaisesti kisoihin esiintymään päässeelle kykyruunalle on silloin tällöin tullutkin. Jos tänään ravi maittaa, voittoon on hyvä mahdollisuus.