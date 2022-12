Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Neljästä kovasta aliarvostetuin

Neljännessä kohteessa moni saattaa turvautua ottamaan mukaan kaikki neljä suosikkia, sillä niillä lähtö on käytännössä tukossa. Ideavihjeessä koitetaan kuitenkin päästä kohde vain yhdellä merkillä. Bolt Kronos ei yltänyt toissa kerralla parhaimpaansa, mutta viimeksi kengitysmuutoksilla suoritus oli mainio. Ruuna piti kiihdytyksessä tänäänkin olevan It’s Raining Menin ulkopuolellaan ja voitti keulapaikalta varmasti. Tänään johtopaikka jäänee haaveeksi, mutta Bolt Kronos suorittaa hyvin muiltakin juoksupaikoilta. Viisivuotias ori on jäänyt alustavassa prosenttijakaumassa All Star Mintin, Knocking Matchin ja edellä mainitun It’s Raining Menin jälkeen vasta neljänneksi suosituimmaksi, joten lätkäistään Bolt Kronos varmaksi.

Avauskohteen ideahaut ovat Correct W.F. sekä Suomessa aloittava Ambrosious. Kolmannessa kohteessa nostetaan yllättäjänä lapulle uusista käsistä avaava Larvan Pramia, jonka kisavarustus on laitettu uusiksi. Viidennessä kohteessa mukaan ison suosikin Mr Reddingtonin seuraksi terävään kiriin sopivalla reissulla kykenevä Quick Right. Päätöksessä suosikkikaksikko Nu Del – Royalsky varmistetaan Double Strikella.

