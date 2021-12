Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Palaa päiväjärjestykseen

Teemu Okkolinin valmentama Avot sai viimeksi Mikkelissä ensimmäisen särön tulosrivistöönsä, kun kahdeksan voiton jälkeen tuli varhainen taipuminen. Se selittyi piilevällä taudilla, ja nyt kun Avotilla on oletettavasti kaikki taas normaalisti, pystyy 9-vuotias palaamaan voittokantaan. Ruuna avaa kovaa ja on todennäköinen keulanimi. Sen kuuluisi erottua muista kuumimmista pelihevosista selkeämmin. Jäpikäs ei viimeksi Vermossa loistanut, kun taas Kilun Pojalla on ykkösradalta merkittävä laukkariski.

Riville haetaan arvoa ottamalla paljon pelatulle kaksikolle Just A Flirt – M.T. Master Don kaksi varmistusmerkkiä. Mainittu kaksikko palaa tauolta, ja vaikka ne huippukuntoisina olisivatkin pitelemättömiä, tässä kohtaa yllättäjillekin on annettava saumansa.

