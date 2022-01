Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Rohkealla ideavarmalla

Kolmannen kohteen Ninth Nobleman kilpaili viimeksi samassa lähdössä tämän lähdön suosikiksi pelatun Procyonin kanssa. Procyon oli parempi, mutta ero ei ollut maalissa kovin suuri, ja Ninth Nobleman oli maalisuoralla hetken väsyvän takana vailla kiritilaa.

Se on saanut Joensuuhun ihan hyvän lähtöpaikan. Pakkasraveissa selkäjuoksu on monta kertaa avain onneen, ja ysiradalta ruuna voi saada hyvän juoksun kärjen takana. Valmentaja Erkki Hartikainen kertoi maanantaiaamuna, että viimeistelyt on päästy ajamaan normaalisti ja hevosella on kaikki kunnossa. Mikään todennäköinen voittaja Ninth Nobleman ei ole, mutta peliosuuden kuuluisi olla ihan jonkin verran korkeampi, mitä se on maanantaina iltapäivällä.

