Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Ruuti on kuivaa maalisuoralla

Smokin Ride kiri tuoreimmassa kisassaan 3. ulkoa päätöspuolikkaan hienosti 12,4-vauhtia. Se ei riittänyt ykköseksi saakka, sillä keulasta alta pois kaasutellut Amongst Stars oli jälleen kerran mainio. Tällä kertaa oletuksena on, että alkumatkalla ja mahdollisesti myös matkan edetessä eturivin hevoset ajavat toisiaan vastaan, jolloin Smokin Ride olisi erityisen vaarallinen kirihetkellä. Se on tauluaan paljon vaarallisempi muutenkin, eikä ykkössija ole kaukana, jos ruuna saa edes hieman apuja kirihetkellä.

Anni Sue on päätöskohteen huippumerkki. Kolmossuosikki voisi olla selvästi enemmänkin pelattu, sillä tamma sai tärkeän startin alle tauolta. Antti Teivaisen ajamana on mielenkiintoista nähdä, millaiseen suoritukseen Anni Sue tänään Tampereella pystyy. Lähtöasetelmat sopivat, joten Anni Sue pitää ottaa jokaiselle lapulle mukaan. Vastus on tietenkin kahden parhaan osalta todella hyvä, mutta tammalta löytyy uraltaan useita huippusuorituksia ja sellaisella se on nyt mukana voittomatsissa.

Kierroksen jättisuosikki Callela Leonard on onnistuessaan velvoitettu voittamaan, mutta toisaalta hevosen saama alustava pelikannatus on noussut jo yli kipurajan. Vastassa on muutama vireensä näyttänyt kova kilpakumppani.

