Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Suoraviivainen apuvarma

Hevosurheilun Toto65-ideasysteemi Magic Monday

Toto65-1: 3, 1, 7, 6 (5, 2)

Toto65-2: 3, 10 (5, 7)

Toto65-3: 1, 9, 8, 3, 5, 4, 6, 2, 7 (1, 9)

Toto65-4: 1 Hades (2, 7)

Toto65-5: 9 Wonder Of You (1, 5)

Toto65-6: 8, 3, 6, 2, 7 (4, 9)

4 x 2 x 9 x 1 x 1 x 5 = 360 riviä – 36,00 euroa 0,05 euron peruspanoksella.