Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Taulu pelikunnossa

The Breeze on alustavasti kakkossuosikki, mikä tekee siitä kiehtovan pelivalinnan. Jarmo Saarelan ajokki jäi toissa kerralla Forssassa taivaltamaan toiselle ilman selkää, ja viimeksi ideavarma jäi pussiin. Tällä kertaa The Breezellä on sauma kiihdyttää keulapaikalle ja hallita juoksua perille asti.

Toisena varmana käytetään kierroksen pankkia Just A Flirtiä. Vaikka ruunan peliosuus onkin korkea, tuntuu sen varmistaminen mielimatkallaan turhalle. Niin ikään suureksi suosikiksi luotetulle Ilos Silmarillionille otetaan yksi varmistus: tallikaveri Cape's Captain epäonnistui taukostartissaan, mutta se meni pito-ongelmien piikkiin.

