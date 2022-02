Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Tuhannen voiton mies maistuu

Easy Silence kiersi viimeksi keulan rinnalle, josta sinnitteli kärjen tuntumassa. Kari Alapekkala odotti hevoselta hieman enemmän, mutta ei nähty esitys millään lailla huono ollut. Valmentajalla on ruunan kapasiteetista selkeä näkemys, hevosen pitäisi riittää Pohjois-Suomen lähdöissä pitkälle. Toki vastustajista True Noice vakuutti viimeksi 2. ulkoa, mutta nyt radalta 11 se on yllättäen pelattu suosikiksi.

Hiioppi on kelvollinen suosikkivarma idean rinnalle. Mikkelissä kärkipaikka on valttia ja Hiioppi juoksee joko keulassa tai johtavan takana. Porissa aloitus tauolta oli varsin lupaava, ja samanlaisena suosikkia on vaikea nitistää. Toki vastassa on muutama Toto75-tason hevonen, mutta luotetaan Hiioppi varmaksi.

Delightful Moment on päivän pankki. Pitää kuitenkin huomioida, että alkuperäinen asetelma on muuttunut hieman, kun lähtöön tuli kolme poisjääntiä. Siksi takarivin Il Funny Li kuuluu kello 15 pelijakauman perusteella kaveriksi kuitille.

