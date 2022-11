Hevosurheilun Toto65-ideavihje Magic Monday: Varmat löytyvät lopusta

Päätöskohteen Leonore Crown on lähdön eniten pelattu, mutta peliprosenteissa on nousun varaa, vaikka viime kisoista ei ykkösiä olekaan tullut. Nyt nakkilalaistamma hyötyy juostavasta matkasta ja päässee johtopaikalle hallitsemaan juoksua.

Johtopaikalle tähtää myös vitoskohteen It’s Raining Men, jonka tulosrivi on mennyt heikompaan kuntoon. Esimerkiksi viimeksi se menetti asemia kisan suosikiksi kasiradalta pelatun All Star Mintin takana 2. ulkona. It’s Raining Men pääsee tällä kertaa etupuolella ja luultavasti kärkipaikalle asti. Tätä taustaa vasten on vaikea ymmärtää, miksei Olli Henttosen suojatti ole – ainakaan vielä – kisan suosikki!?

Avauskohde pelataan läpi. Suursuosikki Lemmy Model on kisan ylivoimaisesti paras hevonen, mutta ykkösrata tuo tasaiselle avaajalle jonkinlaisen pussitusriskin.

Toto-kupongille tästä linkistä