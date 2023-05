Hevosurheilun Toto65-ideavihje Mikkeli: Laukkariskikin huomioiden aliarvostettu

Demeter on väkevässä iskussa, ja jos se vain ravaa koko matkan ajan, muilla on vaikea tehtävä paalulta starttaavaa tammaa kukistaa. Toissa kerralla tuli laukka ensimmäisellä takasuoralla ja viimeksi loppukaarteeseen mentäessä, joten jännittämistä systeemin pelaaville riittää koko kisan ajaksi. Toissa kerralla se voitti ja olisi todennäköisesti viimeksikin niin ilman hyppyä tehnyt. Laukkariski on siis selkeästi olemassa, mutta toisaalta peliprosentti kieppuu maltillisesti seitsemässä, joten pakko koittaa vauhtikestävää tammaa tukipilarina asti.

Toinen varma on viidennen kohteet Que Tal, joka pystyy ohittamaan kiihdytyksessä ennakkoon pahimman uhkaajansa Uncian, ja silloin on jo paljon voitettu. Ruuna antoi viime kilpailussaan 22. huhtikuuta hyvän kuntonäytön kirimällä hänniltä päätöstuhannen 13,1. Que Talin ja Uncian peliprosentit ovat alustavasti 34 – 43, joten Que Tal ehdottomasti varmaksi vain.

