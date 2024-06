Hevosurheilun Toto65-ideavihje Pori: Alipelattu tallikaveri

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Juha Puhtimäki: Lugauerin (1) kuski paranee potenssiin 100.

Emma Väre: Marge Match (8) teki hyvän aloitusstartin, kotona välissä kaikki hyvin. Paikka pikku miinus, kun lähtisi hyvin liikkeelle. Odotan hyvää suoritusta tänäänkin.

Lähtö 2

Jarmo Uimonen: Dorian (3) pystyy suorittamaan kärkipäähän kaiken onnistuessa.

Tuomo Ojanperä: Calla Corona Photo (9) teki viimeksi vihdoinkin hyvän juoksun alusta loppuun, vaikka sijoitus jäi vaatimattomaksi takamatkalta. Sama voi olla edessä nytkin, mutta toivottavasti tamma jatkaa hyvällä tyylillä.

Lähtö 5

Mika Hävölä: Flo Jo (9) hyvä paikka lähteä ja matka ei ole ongelma sitkaalle tammalle. Tuosta saa mukavan selkäjuoksun ja varmaan jokusen ohituksen hevonen tekee loppukirissä. Teivossa ajettiin vielä raskaalla treenibalanssilla ja eikä muitakaan apuja käytetty, mutta nyt saatetaan riipaista takakengät pois. Suomijenkeillä jatketaan. Hevosen otteita lämmittelyssä ja ennen lähtöä ei kannata liikaa tuijottaa. Säpäkkä tamma saattaa tarjota niissä peitsiä, laukkaa, tai ihan mitä vaan, mutta ryhdistäytyy kyllä starttiin, kun ohjia saa hiukka hellittää.

Lähtö 6

Tuomo Ojanperä: Mystery For Ever (5) jatkoi Teivossa siitä mihin Porissa jäi ja on ollut molemmissa starteissa oikein hyvä. En vieläkään haluaisi satsata alkuun, mutta katsotaan tilanteen mukaan. Kaikki on ollut kotona normaalisti.

Christa Packalén: Aurelia's Pearl KS:n (11) tauko sujui hyvin, mutta tässä keväällä tuli vähän mutkia matkaan ja siksi kauden aloitus venyi. Paikka on kehno ja pyritään, että saa nyt mukavan aloituksen ja tulee juosten maaliin.

Lähtö 7

Jyrki Korhonen: Hetvin Kingi (11) pärjää ravilla lähtiessään.

Lähtö 9

Juha Länsimäki: Figaro Brick (8) löi jalkaansa viimeksi ja laukkasi.

Lähtö 10

Anssi Nurminen: Önas Servess (2) on saanut jatkuvasti huonoja lähtöpaikkoja ja juoksutkin ovat olleet vähän hankalia. Viimeksi Forssassa olisi voinut koittaa pitkääkin kiriä, mutta jäätiin suosikin selkään eikä tilaa tullut koskaan. Nyt on hyvä paikka ja kaikki mallillaan. Odotukset ihan kärkeen.