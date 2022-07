Hevosurheilun Toto65-ideavihje Pori: Kahdella varmalla ja kahdella revityksellä

Hotshot Lucan poisjäänti muutti toisen 65-kohteen asetelman vahvasti Showtimejackflowerin puolelle, eikä nopealla ruunalla liene vaikeuksia hallita karsintalähtöään.

Pelillistä viilausta tehdään rivin loppupäähän. Viidennen kohteen kylmäverivoltti on ennakkoon rivin haastavin. Kakkosradalta starttaavalla suosikki Vilberthillä on iso laukkariski alkumatkalla, ja se jää systeemin ulkopuolelle. Yllätystä lähtöön haetaan kaikkiaan kahdeksan hevosen voimin. Näistä etenkin Peli-Pekka on pienellä peliosuudellaan kiinnostava.

Rivin päättävän tammalähdön todennäköinen voittaja Goodygoodytwoshoes saa varmistuksen alle 10 prosenttia pelatusta ikäluokkatammasta MAS For Yousta, jonka pystyy onnistuessaan kärkeen myös vanhempia kilpasiskoja vastaan.

