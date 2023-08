Hevosurheilun Toto65-ideavihje Rovaniemi: Yllätysherkkään kohteeseen varma

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 4

Sara Kurkinen: Kuten Tornion startin maalikameran kuvasta näkee, One Touchilla (7) tuli kaikki voimat tallessa maaliin edellisessä startissa. Tässä välissä kaikki vaikuttaisi olevan hyvin. Huono lähtöpaikka hiukan lannistaa mutta toivotaan onnistunutta juoksunkulkua ja kovaa matkavauhtia. Ruuna lähenee huippukuntoa startti startilta. Samoilla varusteilla mennään kun aiemminkin. Finaali paikkaa lähdetään tosissaan hakemaan.

Lähtö 5

Sara Kurkinen: Chevy to the Levy (3) jatkaa kunnossa, parantaa toivon mukaan reilusti edelliseen starttiin verrattuna. Kengät pystyy riisumaan ja jenkkikärryt lisätä perään mikä on tälle iso plus. Koitetaan sisäradalle ja sieltä voi kiriä ihan mihin vaan jos vaan kaikki onnistuisi. Luokkaa tässä on kunhan vaan saataisi ulos. Lähtönopeutta ei oikein olla päästy kunnolla kokeilemaan Suomessa ollessaan. Jos se sattuu lähtemään niin lujaa että pääsee keulaan niin tuskin siitä silti ajettaisi.

Lähtö 7

Kari Alapekkala: B.Sacamano (5) on ollut pitkän tauon jälkeen hyvä molemmissa starteissa. Nyt kevennetään kengitystä, muuten samat varusteet. Matkan sopivuudesta en osaa sanoa, mutta treenaa vahvasti. Hyvä sijoitus ei yllätä.

Mr Golden Quick (15) on ollut hyvä ja pirteä treeneissä. Menee matkan ja uskon että nousee kärkikamppailuun.

Lähtö 9

Kari Alapekkala: Torrent D'Invernen (9) lähtöpaikat olleet todella huonot jo pitemmän aikaa. Juoksun onnistuessa pystyy nousemaan puolen välin paikkeille.

Lähtö 10

Kari Alapekkala: M.T.Special Girlille (1) harmittava laukka viimeksi, sillä heppa tuntuu hyvältä. Loistava lähtöpaikka nopealle avaajalle. Voittokamppailuun.