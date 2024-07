Hevosurheilun Toto65-ideavihje Turku: Kengättömyys selkeä plussa

Ideavihjeen ensimmäinen varmavalinta on helppo. Toto65-kierroksen pankkina kilpaileva Karlas voitti viime starttinsa Kaustisella helposti hyvällä voittotuloksella. Ori on tosi kyvykäs menijä sarjoihinsa ja samanlaisena kuin viimeksi se on jälleen liki voittoa. Nopeana avaajana Karlas kiertynee aikaisin keulapaikalle.

Päätöskohteessa suosikiksi on luotettu viimeksi Porissa keulasta voittanut Coktail Cake. Sillä on jälleen hyvä mahdollisuus päästä keulapaikalle, mutta ideavarmaksi lähtöön valikoitui 10 prosentin peliosuuden kerännyt Quite Vanity. Tero Pohjolaisen valmennettava on hevosena haastajadivisioonan parhaimmistoa ja pystyy hyvänä ollessaan tekemään juoksua myös johtavan rinnalta. Lähtöratatuurit Quite Vanityllä ovat tällä kaudella olleet heikot, mutta nyt hevoselta riisutaan ennakkotietojen mukaan kengät ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Viime kaudella parhaat suoritukset tulivat nimenomaan avojaloin.

Toto-kupongille tästä linkistä