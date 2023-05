Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Alisuorittamiseen löytyi syy

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 5

Jyrki Jauhiainen: Lex Libertyn (4) kaksi viimeistä starttia päättyi tototaistosta maalisuoran laukkaan. Syy ei ole selvinnyt, on ollut harjoituksissa hyvä.

Etta Pakkanen: So Long Suckers (7) on hyvällä mallilla, paikka huono ja juoksunkulku vaikeasti ennustettavissa. Ei mikään keulariippuvainen, eli odotukset silti korkealla.

Lähtö 7

Jyrki Jauhiainen: A RM (1) jäi viimeksi huonolta lähtöpaikalta takapareihin, lopussa 3. radan jono ei vetänyt.

Etta Pakkanen: Yippee Ki Yay (4) teki hyvät esitykset Uudenmaan upeimman karsinnassa ja finaalissa. Autolähtö sopii volttia paremmin ja lähtöpaikka hyvä, odotetaan kärkipäähän. Pieni ailahtelevuuden riski olemassa.

Lähtö 8

Juha Lindroos: Vonkari (4) oli viimeistelyssä hyvin virkeä, muutoin normaalin hyvän tuntuinen niin kuin aina. Nyt taas pykälää kovempi lähtö ja sijoitusodotukset 1-5.

Kaisa Toivonen: Villieläimen (5) tehtävä vain oli viimeksi liian kova, ja se meni viimeisellä puolikkaalla jumiin, kun kaksi ja puoli kierrosta oli ajettu sen ennätysvauhteja. Varmuuden vuoksi hevonen myös tähystettiin ja siitä otettiin verikokeet, mutta sairauden merkkejä ei ole ollut. Villieläin palautui startista normaalisti. Treeneissä se on ollut ok, mutta ei ehkä ihan parhaimmillaan. Vastus on kova ja viime startin jälkeen kysymysmerkkejä ilmassa, joten Vermoon tullaan maltillisin odotuksin. Ei muutoksia.

Lähtö 9

Kaisa Toivonen Quite A Boy (7) oli viimeksi oikein hyvä ja kaikki on ollut sen jälkeen normaalisti. Hevonen on hyvässä kunnossa, mutta nyt paikka on niin huono ja vastus kova, että rahasija olisi hyvä. Ei muutoksia.