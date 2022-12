Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Alku turvallisesti ja loppu varmoilla

Viidennen kohteen Qiulius On Stage palasi viime keskiviikkona sairastauolta ja teki mukavan suorituksen, vaikka sijoitus oli vasta seitsemäs. Ruuna jämähti sisäradan lähtöpaikalta lopulta 4. sisälle, mistä kirivaihe ei mennyt sujuvasti, mutta ruuna tuli maalisuoraa kivalla otteella. Voltin kakkonenkaan tuskin tuottaa tänään ongelmia, ja jos Santtu Raitalan ajokki saa nätin reissun kärjen tuntumassa, voittokin on otettavissa. Gyro Gearloose puolustanee sisältä johtopaikan, mutta tuskin saa ihan hölkkäkisaa tehdä, joten paikka kärjen takana voi tietää hyviä asioita. Qiulius On Stagen alustava peliprosentti iltapäivällä on kahdeksan.

Avauskohteeseen otetaan kaikki, mikä tarkoittaa Main Stagen poisjäännin myötä kuutta hevosta, ja myös toinen kohde pelataan kohtalaisen turvallisesti. Kolmannessa kohteessa Arctic Crown tuskin häviää, jos ravaa, mutta pieni laukkariski sillä kiihdytyksessä on, joten se saa lappukaverin Quite Vanitysta. Neljäs kohde on haastava kylmäveristen Tammatähti. Tutun Impi on paraskuntoisin hevonen, mutta lähtee 40 metrin takamatkalta ja ottaa hitaana avaajana alussa lisää takkiin. Tarling voi olla paalulta yllättävän kova, sillä se saa hyvän juoksun ja seuraa sitkeästi. Päätöksessä uskotaan Chestnut Salan keulavoittoon.

