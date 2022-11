Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Alkusatsaus on avain voittoon

Ville Tonttilan valmentama sekä ohjastama The Dude otti viimeksi kuutosradalta alun rauhassa ja haki paikan 4. sisältä, mistä kiri lopussa voittoon. Vastus on edelleen kova, mutta ei toisaalta myöskään tiukempi kuin viimeksi. The Dude pystyy lähtemään lujaa, ja sillä on realistinen mahdollisuus pitää suosikki It’s Raining Men ulkopuolellaan. Keulasta The Dude olisi todella vahvoilla. Muutkaan paikat eivät sulattaisi voittosaumaa, mutta lähimpinä ykkönen mailin kisassa olisi juuri johtopaikalta.

Avauskohteen ideahaku on sisäradan Laxvikens Amiral ja ohipeli Godolphin Simoni, joka hyvistä sijoituksistaan huolimatta ei ole loistanut. Toisessa kohteessa koitetaan varmana Villivisaa, joka ei ole riippuvainen juoksupaikasta. Vaikka kyseessä on tasainen avaaja ja lähtöpaikka on uloin mahdollinen, moni eturivistä mielii sisäradalle, eikä Villivisan juoksupaikka tule olemaan kaukana kärjestä. Viidennessä kohteessa varmistetaan kierroksen pankki Rannan Pomo Villieläimellä ja Helmen Humulla.

Toto-kupongille tästä linkistä