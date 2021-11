Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Alussa ei ole kiire

Jenni Koskelan ohjastama Dickson Shadow oli mukana montén PM-kisassa, jossa ei ollut normaalilla tasollaan, vaan junnaili takajoukoissa maaliin asti. Silloin voiton vei pikkuyllättäjänä Ambrogio, joka on tänään noussut jo suosikiksi. Dickson Shadown PM-lähtöön on reagoitu ehkä hieman turhan voimakkaasti, ja sitä pääsee alustavissa prosenteissa pelaamaan kolmossuosikkina. On muistettava, että kun kaikki on kohdillaan, se on esimerkiksi Ambogiota parempi hevonen. Jenni Koskela luottaa tänään loppukiriin, joka Dickson Shadowlla on huippupäivään todella hyvä.

Avauskohteessa otetaan mukaan suosikkikolmikko. Kolmannesta jäi aamupäivällä pois Maatian Tähti, jonka tilalle ideasysteemissä nousee takarivin Pipareemo. Neljännen Otto Erich on ollut viimeisissään todella hyvä. Rutiinia on kuitenkin vasta viiden startin verran, joten liki 70 prosentin kannatus hirvittää. Toki, jos ruuna ravaa ja on samalainen kuin viimeksi, se tuskin lähtöä häviää. Päätöksessä alle 10-prosenttisista lapulle tiensä löytyvät Gambler Hoss ja Suomessa debytoiva kykyori Jakob K.Boko.

Toto-kupongille tästä linkistä