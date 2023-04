Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Epäonnistuminen alla hyvä pelikohde

Emma Väreen valmentama Stonecapes Victor on tehnyt alku-urallaan vaikutuksen. Viimeksi se ei kauden avauksessaan onnistunut, mitä selitti Väreen mukaan pito-ongelmat. Ostetaan selitys, ja uskotaan 4-vuotiaan näyttävän tänään taas parastaan. Stonecapes Victor starttaa avauskohteessa, jossa käytännössä kaikki seitsemän hevosta omaavat vähintään jonkinlaisen voittosauman. Jos varma pitää, sillä saa mukavasti pelietua, koska moni pelaa kohteen leveästi. Väreen suojatin alustava peliprosentti on kymmenen.

Toisena kohteena ajettavassa montélähdössä Target Kronos takaa vauhdit. Jättiyllättäjänä otetaan mukaan ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä sitten viime vuoden toukokuun kisaava Prime Lini. Kolmannessa varmistetaan suosikki Cream Candy viimeksi reilun kahden kuukauden huilin jälkeen startin kroppaansa saaneella Bolt Kronoksella.

Neljännessä kohteessa suosikki Williamsburgia uhkaa paikka johtavan rinnalla, ja jos niin käy, lähtö on entistä avoimempi. Over My Shoulder on alle kymmenellä prosentillaan aliarvostettu, kuten myös neljän prosentin Rawit. Lämminveritammat ovat asialla viidennessä kohteessa, jossa pottiin haetaan nostoa viime perjantaina vakuuttaneella Henriette Sisulla ja toista kertaa tänä vuonna kilpailevalla Esther Richillä. Päätöskohteessa uskotaan Tutuksin keulavoittoon.

