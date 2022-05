Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Epäonnistuminen alla maistuvan unohdettu

Gyro Gearloose on ollut viimeisiinsä oikein positiivinen. Toissa kerralla se voitti hallitusti johtavan takaa, ja viimeksi Piia Mäkelän valmennettava paikkasi alkulaukkansa vahvasti, kun punnersi 4. ulkoa neljänneksi (12,0/600 metriä). Valmentaja uskoo suojattinsa jatkavan samalla tasolla. Se lähtee lujaa, ja keulajuoksu on tänään todennäköisin vaihtoehto. Toiseksi eniten peliä keränneenä Gyro Gearloose on kiva varma tälle päivää.

Morris Match valmentajansa Sirpa Tienhaaran mukaan viimeksi vain sähelsi itsensä kanssa alkumatkasta, mistä seurasi laukka. Toissa kerralla hevonen oli hyvä, eikä treenarilla ollut mitään negatiivista raportoitavaa eilen tiistaina. Varustukseen lisätään tänään päähän nestemäistä titaania sisältävä maski, jolla koitetaan hevosta saada rennommaksi ja rauhallisemmaksi. Peliprosentti on maistuvasti alle 10, joten nyt on paikka laittaa Morris Match varmaksi.

