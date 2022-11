Kovakuntoisen Vixelin laukkaprosentti on tänä vuonna 40. Osaa ori voittaa laukoista huolimattakin ja on yksi illan varmoista. Kuva: Anu Leppänen

Kotimaan ravit

Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Epäonnistumiset laskevat pelikannatusta

Parvelan Retun huippuesityksellä kukistamisen jälkeen Vixeli on laukannut jokaisessa kolmessa kilpailussaan lähtökiihdytyksessä. Jos tänään alku sujuu ilman laukkaa, voittoon on loistosauma, sillä oriin kunto on rautaa.