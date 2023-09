Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Haastajalla parannuspotentiaalia

Hannu Hietasen valmentama ja ohjastama 6-vuotias Karlas oli toissa kerralla toinen, mutta ravin kanssa oli loppumatkasta haasteita. Myös viime suoritus Torniossa jätti toivomisen varaa. Eilen tiistaina Hietanen kertoi, että hevosta on hieman hoidettu viime kisan jälkeen ja se tuntuu kotona hyvältä. Siirin Santun kuuluu olla suosikki, mutta yli 64 prosentin kannatus on likaa. Kokeillaan ideavihjeessä Karlasta varmana.

Avauskohteeseen ei oteta kantaa, vaan laitetaan suosikkiviisikko lapulle. Kolmannessa kohteessa hyvä merkki on kahdeksanprosenttinen Silent Starlight. Neljännestä löytyy vihjeen toinen varma, Ken’s Callahan. Viidennen ideamerkki on Quite A Lover, ja päätöksessä reippaampaa arvonnousua haetaan Galileo Waylla, Fango Jettillä ja Piece Of Battlella.

Toto-kupongille tästä linkistä