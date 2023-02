Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Haastajan roolista on kiva iskeä

Vakiokuskinsa Tapio Perttusen valmennukseen siirtynyt Jacques Hyneman oli toissa kerralla keulassa turhan innokas ja laukkasi loppukahinoissa lyötynä pitkäksi. Viime kerralla se laukkasi voltin vitoselta kiihdytykseen ja toistamiseen loppukaarteessa, jolloin voimia oli vielä jäljellä. Epäonnistumiset ovat laskeneet odotetusti kansan peli-innokkuutta sitä kohtaan, mutta jos Jacques Hyneman tänään ravaa ja on rauhallinen, se pystyy lähdön voittamaan. Se on alustavassa jakaumassa 14 prosentillaan kolmossuosikki.

Toinen tukipilari on neljännen kohteen Super Clue, joka kiri viimeksi terävästi maaliin ja oli toinen. Se juoksee keulassa tai 2. sisällä ja pystyy tasaisen lähdön voittamaan. Sen alustava peliprosentti on 20, joka on toiseksi eniten Richard Halmin jälkeen. Avauskohde mennään kolmella merkillä. Tutun Impi voittanee, jos kiihdytys sujuu edes kohtalaisesti, mutta riskinsä siinä on. Kolmannen kohteen yllätyshaku on maanantaina nousuvireisesti johtavan rinnalta vääntänyt Nevan Lupaus sekä kapasiteetiltaan lähdön aateliin kuuluva, mutta liki viiden kuukauden tauolta kysymysmerkkinä palaava Briljantti Buugi.

Toto-kupongille tästä linkistä