Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Heikommasta matkasta huolimatta varmaksi

Antti Ala-Rantalan valmentama sekä ohjastama Leon Coger voitti toissa kerralla reipasvauhtisen kilpailun 5. ulkoa. Viimeksikin se olisi todennäköisesti menestynyt, ellei olisi laukannut johtavan rinnalta kierros juostuna. Jos tasainen avaaja pääsee tänään vitosradalta kiihdytyksessä parijonoon, se pystyy puristamaan maalisuoralla voittoon asti. Peliprosentti on vain viiden tuntumassa, joten vaikka juoksunkulussa on riskejä, eikä maili ole optimimatka, kokeillaan Leon Cogeria ideavihjeen tukipilarina.

Toisessa kohteessa iso suosikki Viisori varmistetaan Viesmannilla ja Sipiseellä. Kolmantena kohteena ajettavan 2-vuotislähdön yllätyshaku on takarivistä starttaava Idontknow. Neljännen kohteen Informed Am on ollut jättihyvä, mutta lähtöpaikka sijaitsee takarivin uloimpana. 60 prosentin kannatus on näistä lähtökohdista liikaa, joten lapulle mukaan keulaan tähtäävä William Way sekä All or Nothing.

Viidennessä kohteessa Suven Sametti on tosi sopivassa porukassa, mutta tuskin yltää kuningatarkilpailun jälkeen enää huippusuorituksiin, joten varmistellaan se Hulluduunarilla, Runoneidolla ja Varoituksella. Päätöskohteessa mennään aika perusmerkeillä: Kiikku’s Trooper, Brolle F. ja Go West Young Man.

Toto-kupongille tästä linkistä