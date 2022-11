Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Helpompi reissu mahdollistaa voiton

Viidennessä kohteessa starttaavaa Celsius Evoa pääsee pelaamaan tänään maistuvan matalalla prosentilla (iltapäivällä alle 5). Ruuna palasi puolen vuoden tauolta syyskuussa, eikä ole sen jälkeen onnistunut voittamaan, mutta ykkössija on vain ajan kysymys. Viimeksi Celsius Evo kiersi johtaneen, tänäänkin selkeää suosikkiasemaa nauttivan All Star Mintin rinnalle, mistä sinnitteli vahvasti kolmanneksi. Jos All Star Mint ei pääse tänään alussa helpolla ja Celsius Evo juoksee 2.–3. ulkona, aivan hyvin Celsius Evo voi iskeä lopussa ykköseksi asti.

Avauskohteessa uskotaan jommankumman kovan, Deangelon tai Manny Musclen hoitavan lähdön kotiin. Toisen kohteen yllätyshaku on viimeksi johtavan rinnalta kelpo suorituksella pronssia ottanut Lemmy Model, jonka ykkössija ei edullisemmalla juoksulla olisi niin iso yllätys kuin mitä alle kolmen peliprosentista voisi päätellä.

Kolmannessa kohteessa otetaan muut paitsi Moe Tjalve mukaan, ja neljännen yllätyshakuna toimii Ronald Tumppi. Päätöskohteessa ingressissä mainittu BWT Falcon ei ilman laukkaa häviä, mutta koska alkulaukan riskin on olemassa, ideavihjeessä lähdetään varmistusten tielle.

Toto-kupongille tästä linkistä