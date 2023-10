Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Huippupaikka, maili ja varusteviritykset

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Ilona Mäkinen: Kato Katolla (1) on nyt hyvä lähtöpaikka ja startti kropassa tauolta, niin pitäisi kyllä parantaa. Saa sisäratareissun ja jos ei laukkaa, voi vähän pärjätäkin.

Emma Väre: Scorpion Comerylle (9) lyhyempi starttiväli olikin miinus. Kotona kaikki kunnossa, paikka ok ja mun mielestä selästä paras vaikka onkin monta lähtöä keulasta voittanut.

Lähtö 3

Chrita Packalén: Aurelia's Pearl KS (2) oli viimeisimpään kehno ja sen jälkeen sai vähän huilata ja jalkoja huollettiin. Treeneissä on tosi hyvän tuntuinen ja niiden perusteella sen pitäisi pärjätä näissä lähdöissä. On kuitenkin pieni arvoitus tähän lähtöön kun alla vähän taukoa.

Lähtö 5, Toto65-1

Kaisa Toivonen: Villiterttu (12) on treenannut viime startin jälkeen normaalisti ja muutenkin kaikki on ennallaan. Alkumatkasta on iso laukkariski, mutta jos se saa heti hyvin rytmistä kiinni ja ravaa, se voi olla korkeallakin. Viimeksi voltin kakkosrata oli Tertulle vaikea. Nyt se on yksin juoksuradalla ja tuolta voisi olla paremmat edellytykset saada paremmin rytmistä kiinni.

Lähtö 6, Toto65-2

Ilona Mäkinen: New Grove Waylonilta (7) asiallinen esitys viimeksi pikku tauolta. Nyt paha lähtöpaikka mailille. Pärjääminen riippuu pitkälti juoksun kulusta, hevonen on kunnossa.

Christa Packalén: Que Tal (9) oli viimeksi normaali hyvä itsensä ja treeneissä kaikki ok. Takarivi on miinusta tälle kun ei ole muiden takaa läheskään niin hyvä kun vapaalta radalta. Voitto olisi mulle ainakin pieni yllätys.