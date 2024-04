Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Ideavarmalla kuusi oikein -jahtiin

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Marinka Salminen: Golda Will Youn (1) viime startin saa unohtaa, raskas rata ei sopinut pienelle hevoselle. Hiitissä ja viimeistelyissä oli oikein hyvän oloinen. Kiva nähdä joko tämä olisi keksinyt humpan juonen mistä kilpailemisessa on kyse. Pärjää kyllä kohta jossain. Raskas keli olisi tänään iso miinus.

Pia Huusari: Hold On Tight (5) tuli meille syksyllä ja talvi treenailtu. On viime aikoina tuntunut menevän eteenpäin. Nyt ensimmäinen startti meiltä. Voltin vitonen miinus ja siitä pieni laukan vaara. Pitkältä tauolta tavoitellaan rahasijaa.

Kimmo Lampinen: Dramaqueen Garden (11) teki positiivisia esityksiä viime kaudella, mutta nyt tehtävä näyttää liian vaativalta menestystä ajatellen. Lähdössä on paljon hyviä hevosia ja tavoittena on lähinnä saada kausi käyntiin ja hyvä starttikokemus varsalle. Hevosta on päästy treenaamaan säännöllisesti läpi talven, mutta rauhalllisesti. Kovimmillaan tammalla on ajettu 24-vauhtia/2000m. Pystynee menemään vähän alle 1.18 jos kaikki ok ja selviää vaikealta voltin viitosradalta radalta ravia matkaan. Rahasijaan ollaan eritäin tyytyväisiä tässä startissa.

Lähtö 4

Pia Huusari: M.S. Triple J. (7) oli viimeiseen starttiin viruksessa, eikä muutenkaan suorita syys- tai talvikeleillä parhaiten. Nyt eka monté, kotona kokeiltu ja meni kivasti. Ravivarma ja helpporavinen niin ei sen puolesta pitäisi tuottaa uus laji hankaluuksia. Ollut kotona aika pörheenä, mutta sairatauolta tuskin vielä ekaan parhaillaan.

Lähtö 6

Pia Huusari: Vincent C.D. (2) on palannut sairastauolta mukavilla otteilla ja viikko sitten taas tosi hyvä esitys Vermossa. Alku takarivistä kolmatta eteenpäin ja matkallakaan ei paljoa saanut hengähtää. Pitäisi jatkaa samassa vireessä ja matka on plussaa.

Lähtö 7

Emma Väre: Stonecapes Victor (4) painoi viimeksi matkalla liikaa kokolapuilla, mutta tuli kuitenki juosten maaliin asti. Nyt laitetaan jotain eri lappuja, että puhti säästyisi paremmin loppuun. Hyvä paikka ja lähtee reippaasti. Edessä kevyempi balanssi.

Jyrki Jauhiainen: A RM (5) on kunnossa ja avaa kovaa. Jos saadaan kohtuudella paikka parijonosta, ainakin rahoille.

Lähtö 9

Emma Väre: Mathilde Halm (1) teki viimekskin hyvän juoksun ja jatkaa kunnossa. Hyvä paikka mistä oletettavasti saadaan kiva reissu.

Christa Packalén: Kiikku's Cashier (6) on ollut nyt kahteen viimeiseen positiivinen. Hyötyy jos mennään matkalla reipasta. Vaatii edelleen suhteellisen hyvän juoksun, mutta jos saa semmoisen, kirii lopun rehdisti. Ei muutoksia.

Isto Kuisma: Joanna Sisu (10) on tehnyt oikeastaan vain hyviä esityksiä. Kaiken ollessa kunnossa nousee korkealle. Ekaa kertaa jenkit meiltä käsin.

Jyrki Jauhiainen: Lex Liberty (13) joutui nopeana lähtijänä taas huonolle paikalle. Hevonen on kunnossa, ja juoksun onnistuessa rahoille.

Lähtö 10

Emma Väre: Prickly Rose (3) oli viimeksikin oikein hyvä. Kotona välissä kaikki normaalisti. Hyvä paikka ja lähtee ihan asiallisesti.