Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Jättisuosikin takaa lopussa ohi

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Emma Väre: Scorpion Comerylle (4) iski viimeksi hätä, kun oli ahdasta kääntyä isolle hevoselle, sen jälkeen ihan ookoo, mutta vähän tasanen. Vähän kengitysviilausta ja lisään sekin päähän. Jos vaan alusta selvitään ravilla, niin sen jälkeen odotan kyllä hyvää suoritusta.

Lähtö 2

Ilona Mäkinen: Joyful Swamp (4) oli tosi hyvä viimeksi. Jos jatkaa samanlaisena, pärjännee. Samoilla varusteilla jatketaan.

Lähtö 3

Marinka Salminen: Fux (4) tekee varsalomalta paluun kilparadoille. Hevonen on kyvykäs mutta oikukas. Koelähtö oli toiveita herättävä. Kovaan lähtöön ei pitkältä tauolta ole suurempia odotuksia.

Lähtö 4

Kari Savolainen: Whodouthinkuare (1) oli hiukan tasapaksu Teivossa, vaikka tulikin viimeiset 150 metriä parhaiten. Ei ollut aivan tyhjä maalissakaan, mutta yski lähdön jälkeen todella paljon. Yritetään hyödyntää hyvä lähtöpaikka. Hevonen lähtee ihan hyvin, muttei varmaankaan pysty vastaamaan alussa parille nopeimmalle.

Christa Packalen: Kiikku's Cashierin (2) kanssa ei meinata nyt onnistua millään. Kuvittelisin että on hyvässä kunnossa, mutta kyllä vaatii nyt jonkun onnistumisen, että pystyy kunnolla tähän luottamaan. Ei muutoksia.

Lähtö 7

Sari Orreveteläinen: Very Gone Face (2) teki Seinäjoella rehdin pitkän kirin lohduttomista asetelmista ja taisi mennä täyden matkan autoennätyksensäkin. Hienoa esitystä himmensi tuomariston langettama täysin perusteeton sakko. Tammassa ei näkynyt verta, pieni mustelman aihio löytyi kaviosta tarkasti katseltuna sen ilmeisesti astuttua kiven päälle sepelisellä varikolla. Hevosta ei edes asianmukaisesti tutkittu, joten niin minä tästä mieleni pahoitin. Tällaisen reissun jälkeen onkin mukava suunnata maan pääradalle, missä jokainen kilpailija saa aina asiallisen ja tasa-arvoisen kohtelun. Tamma jatkaa hyvässä kunnossa, lähtö toki on tasokas ja ennätystä pitänee vielä petrata, jos kärkipäähän hamutaan. Rahasija lienee realistinen tavoite tähän.

Christa Packalen: Que Tal (3) oli viimeksi oikein hyvä, ja kaikki on mennyt kotona sen jälkeen hyvin. Jatketaan jenkkikärryillä, mutta kokolaput vaihdetaan vetolappuihin. Paikka on hyvä, ja uskon että pystyy taas korkealle.

Ilona Mäkinen: New Grove Waylon (11) häirittiin viimeksi alussa laukalle. Pikku tauolta nyt. Tuntunut hyvältä, ehjällä juoksulla pitäisi vähän pärjätä. Takakengät pois.

Lähtö 9

Risto Airaksinen: Anything For Youn (4) hengitysteidsä oli sitkeää limaa. Nyt on harjoitukset menneet hyvin, ja odotan hyvää suoritusta.

Sari Orreveteläinen: Conny Sisun (8) kanssa saatiin kelpo kauden aloitus Pohjanmaalta alle, ja vauhti oli parasta loppusuoralla. Lähtöpuuhissa tämä on vanhemmiten niin touhussaan, ettei lähtöön voi satsata oikein miltään paikalta ensimmäisen kurvin laukan pelossa. Kaikki ok kotiolojen perusteella, ja starttien myötä kisavireen pitäisi parantua kesän mittaan. Tämän kanssa on aina ilo lähteä reissuun.