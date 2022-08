Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Jättisuosikit saavat täsmävarmistuksen

Avauskohteessa Dusktodawn Boogien kaveriksi otetaan lapulle Furioso Wohlrab, joka näytti kapasiteettiaan heinäkuun voittostarteissaan. Viimeksi se jäi johtavan rinnalta ja oli asiallinen, vaikka taipui kuudenneksi. Toinen kohde mennään aika perusmerkeillä. Hannu-Pekka Korpi kertoi tänään, että American Zaken pitäisi olla nyt parempi, mutta laukkoja on tullut, eikä se ole millään tavalla vieläkään varma suorittaja.

Kolmannen kohteen Magic Madonna terästäytynee tälle kertaa, kun on taas tosipaikka eli lippu finaaliin panoksena. Varusteissa sen kohdalla on huomioitavaa, että kaksi edellistä kisaa on ajettu normikärryillä, mutta nyt taas laitetaan jenkit perään. Uskotaan keulavoittoon ja jätetään Magic Madonna varmaksi.

Neljäs kohde mennään suosikkien kanssa, ja viides on avoin, jos Timo Nurmoksen kaksikko Velvet Gold – EL Jetpack ei satu onnistumaan. Top Class Kemp on parantanut viime aikoina otteitaan, ja siltä riisutaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. Viimeksi oli jenkkikärryt ensimmäistä kertaa ja ne ovat edelleen perässä. Päätöksessä nousuvireisellä MAS For Youlla varmistetaan suursuosikki Shackhills Twister.

Toto-kupongille tästä linkistä