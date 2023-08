Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Johtavan takaa karsintavoittoon

Heikki Mikkosen Rivercapes Frozen on erinomainen kirihevonen ja jaksaa taistella vapaaltakin radalta, kuten viimeksi keulajuoksulla 07,5-avauksen rasittamana osoitti. Tänään se ottaa aluksi johtopaikan haltuunsa, mutta päästänee keskipitkän matkan vuoksi suosikki Cupido Combon eteensä. Siitä on ensinnäkin hyvä sauma finaaliin, ja jos kiriluukku aukeaa, tamma pystyy spurttamaan voittoon asti. Tämän illan derbykarsinnoista koostuvalle kierrokselle on vähän haastavaa saada peleihin väriä, mutta yritetään pyrkiä siihen nelossuosikki Rivercapes Frozen varmana.

Avauskohteeseen otetaan alle kymmenprosenttisista mukaan Wiliam Way, Callela Ladybird ja Stonehard. Kolmannessa napataan Carla Combo suosikkikaksikko Massimo Hoistin ja Laxvikens Amiralin seuraksi kupongille. Neljännen kohteen yllätyshaut ovat EL Kickoff, Stoneisle Ultimate ja Truthisoutthere. Viidennessä varmistetaan Corazon Combo Ava Di Alessialla, ja päätöksessä uskotaan Callela Nelsonin keulavoittoon.

