Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kahdella varmalla liikkeelle

Juho Ihamuotilan valmentama Over My Shoulder voitti viime keskiviikkona vakuuttavasti johtavan rinnalta. Edellisestä startista oli aikaa noin puolitoista kuukautta, joten voisi olettaa tamman vain terävöityvän tälle kertaa. Ihamuotilan mukaan juoksuradan lähtöpaikka on volttilähdössä hieman haastavalle hevoselle paras mahdollinen. Vauhtikestävä tamma saa kovaan Speedy Norwegianiin 40 metriä etumatkaa, minkä pitäisi riittää.

Toisessa kohteessa on sitten vähän riskimpi varma. Mitenkään erityisen säästeliästä juoksua Wuuga ei tarvitse, mutta epävarma se on. Tänään Wuugan alustava peliprosentti on 17, mikä kiinnostaa kokeilemaan hevosta varmana asti. Kolmannessa kohteessa Bramee ja Helmen Humu ovat keränneet viime kilpailunsa vahvoilla vedoilla vähän liiankin ison potin prosenteista. Varmistellaan ne ideavihjeessä autolähdöstä hyötyvällä Riksun Tähdellä, viimeksi viimeisen takasuoran laukan voitokkaasti paikanneella Kristalla, kovakuntoisella Masavesalla sekä itsensä löytäneeltä Kaarnaliilla.

