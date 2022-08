Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kahdella varmalla seiskasija alla

Elina Laakkosen valmentama EL Indeed kisaa hyvässä iskussa, pääsee keulaan ja kohtaa sopivan vastuksen, joten varmavalinta on selviö. Lisäksi haastajista Self Taught Beuaty, Meet Me In Shade ja Lapland Royal ovat jääneet pois.

Toinen varma on alustavasti 17 prosenttia pelattu Viksun Lilja, joka on löytänyt taas hyvän vireen laukkastarttiensa jälkeen. Viimeksi sijoitus oli vasta seitsemäs, mutta juoksupaikka oli tämänpäiväistä kovemmassa lähdössä 4. ulkona. Sieltä se tuli ihan kivasti, ja tänään Viksun Lilja pääsee iskemään kiriinsä lähempänä kärkeä.

Kolmantena varmana toimii alustavasti 13 prosenttia rastitettu Mami Chulo, joka on esittänyt viime kisoissaan hyvää kuntoa, vaikka ei ole mitaleille yltänytkään. Se tekee parhaat juoksunsa johtopaikalta, minne sen tänään pitäisi voltin johtajana päästä.

Ensimmäinen kohde on Salamakypärät-lähtö, johon laitetaan kaikki mukaan. Myös kolmanteen kohteeseen tehdään runsas rastitus. Siinä suosikki on hienosti tänä vuonna tasoaan nostanut Helmi-Huki. Viides kohde on Oulu Express-karsinta, johon mukaan suosikit Blackbeard, Halley Wania ja Cupido Combo.

Toto-kupongille tästä linkistä