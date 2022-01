Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kaksi ensimmäistä kohdetta varmalla

Avauskohteen Grainfield Aiden on syystäkin jättisuosikki. Se todennäköisesti pääsee johtopaikalle, ja vaikkei pääsisikään, väkevä ruuna on esimerkiksi toiselta ilman selkääkin suosikki lähdön voittajaksi.

Toinen varmavalinta kuuluu pelihevosten joukkoon, mutta ei tule keräämään eniten kannatusta. Sahara Playhard näytti pitkin loppukautta hyvää iskua ja omaa kapasiteettia kehittää suorituksiaan entisestään. Toissa kerralla Kuopion yli 15 asteen pakkasessa 4-vuotias tamma suoritti 3. ulkoa rehdisti ja oli kuudes. Viimeksi Vilja Kivisen valmennettava jäi sisäratareissun jälkeen voimia tallella pussiin. Vastus on tänään voitettavissa, ja jos juoksupaikka on 2.–3. parissa eikä kiristä tule liian pitkä, voittoon on täysi mahdollisuus.

Kolmanteen kohteeseen otetaan koko suosikkinelikko. Neljännessä yllättäjäosastolta mukaan mahtuu muun muassa viime starteissaan parastaan hakeneet Gambler Hoss ja Sultan Of Soprano. Viidennessä otetaan mukaan kaikki lähdön osallistujat. Myllyn Vili ei hyödy kolmen kierroksen matkasta, mutta kahden prosentin kannatus on silti liian vähän. Päätöksessä Way To Go saa kaverikseen sisäradan Mark Moren.

