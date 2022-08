Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kaksi varmavalintaa mukavilla prosenteilla

Kolmannessa kohteessa starttaava Mergel otti viimeksi alkumatkasta kaksi laukkaa, mutta lopputuloksena oli silti 28,5-lopetuksella helppo keulavoitto. Tamma ei pidä siitä, että sen naamaan lentää hiekkaa, mikä selitti valmentajan mukaan ainakin toisen laukan. Lähtö on tänään tasainen, mutta etenkin, jos Mergel pääsisi johtopaikalle, se pystyy voittamaan. Alustava peliprosentti on 17:n tuntumassa.

Toinen varma on Suvelan Salama, vaikka kaksi edellistä kisaa ovat jättäneet vähän miettimistä. Toissa kerralla se toki lähdön keulapaikalta voitti, mutta ajautui loppusuoralla ulospäin. Viimeksi ori hallitsi tapahtumia helpon oloisesti siihen asti, kun otti 300 metriä ennen maalia laukan. Suvelan Salaman pitäisi tänään edelleen juosta keulassa, ja kun ennakkoon kovin vastustaja Kuuselan Wiltteri on takarivissä sekä menee tänään kengät jalassa, jää Suvelan Salama varmaksi asti. Sen alustava peliprosentti on 19.

