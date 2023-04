Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Karsintoihin riittää kevyt rastitus

Ensimmäiseen Tammaderbyyn karsintaan tuli merkittävä poisjäänti, kun yksi koko kisan vahvimmista voittajakandinaateista Velvet Gold vetäytyi starttiviivalta. Cream Candyn voittosauma nousi entisestään, mutta otetaan sen seuraksi lapulle avojaloin tänään kisaava Over My Shoulder. Sen kuski Santtu Raitala kukisti Cream Candyn viime viikolla Bolt Kronoksen kanssa, ja ehkäpä tänään myös Over My Shoulderilla.

Toisessa karsinnassa pelikansan suosikki on takarivistä starttaava Magic Madonna, mutta eturivin hyvä paikka nostaa Speedy Norwegianin osakkeita. Uskotaan keulajuoksuun ja kokeillaan Speedy Norwegienia varmana. Avauskohde on laadukas montékisa, johon päädytään revittämään. Suvimyrsky Ram on viidellä prosentillaan hyvä merkki.

