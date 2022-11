Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kauden avausvoitto näkee päivänvalon

Kautensa vasta elokuussa käynnistämään päässyt 4-vuotias Time Match on ollut kauden kisoissaan hyvä, vaikka mitalisijoja on tullut vain yksi ja voittosarake on nollilla. Viimeksi St. Legerissä Markku Niemisen suojatti tahkosi 700 metrin kirin kolmatta ilman vetoapua ja saa suorituksestaan ehdottomasti puhtaat paperit, vaikka sijoitus painui lopulta kuudenneksi. Etenkin, jos suosikki Deep Blue Font ei pääse iskemään tänään sen selästä, Time Matchille on kaikki mahdollisuudet voittoon. Kaksikon prosenttiero (56–22) on päivän mittaan kaventunut, mutta edelleen Time Match (22 %) kelpaa varmaksi.

Ensimmäinen kohde on lämminveristen avoin koitos, jossa alle 10-prosenttisista otetaan mukaan viimeksi flegmaattisesti neljän kierroksen kisassa esiintynyt Cash Maker. Tasolleen palatessaan sen osaaminen riittää voitosta taistelemiseen. Kolmannessa kohteessa nostetaan haastajaosastolta mukaan maanantaina keulapaikalta tämän kertaista helpomman tehtävän hoidellut Massive Shine sekä laukkaherkkä, mutta hyvän moottorin omaava Charlene Halm.

Neljäs kohde on tasainen. Nevan Lupaus on lähdön paras hevonen, mutta laukkariski on selkeästi olemassa. Ideahakuna sen kaveriksi otetaan 4-vuotias tamma Mergel. Päätöskohteessakin riittää pelaajilla puntaroitavaa. Paalulta lähtevä Vincent C.D. olisi ravilla pysyessään vahvoilla, mutta mitään varmuutta laukattomasta kisasta ei ole. Hila’s Elton, Bluejeans Bi ja Worrywart toimivat yllätyshakuina.

