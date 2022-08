Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kauden ensimmäinen mitalisija on kultainen

Avauskohteen yllätyshaku on alustavasti alle kolmen prosentin Nemea Kato. Sen kausi on sujunut tähän mennessä alakanttiin, mutta viime kilpailu oli merkki paremmasta. Nyt siltä on tarkoitus ottaa kaikki kengät pois, ja viime vuoden kriteriumfinalistin luokka riittää tässäkin seurassa. Toisessa kohteessa Stoneisle Texas on maistuva merkki 15 prosentin kannatuksellaan, jossa kehnompi viime startti näkyy.

Kolmas kohde on Derby-kenraali, missä suosikki Salam Aleikum palaa sairastauolta. Alle kymmenen prosentin hevosista kupongille napataan sisäradan American Zakke. Neljännessä starttaa illan toinen varmoista, Panthera. Suosikki Helmen Humu ei ollut loistokas viime perjantaina, ja Vennelmon Välkyn prosenteissa näkyy ehkä turhankin paljon se, että Santtu Raitala vaihtuu kuskiksi. Pantheralla on toki kaksikkoon 20 metriä takamatkaa, mutta se on nyt tosi hyvällä mallilla ja varmistunutkin, että kokeillaan sitä ideavihjeessä tukipilarina.

Viidennen kohteen jättisuosikki Stardust Comery (74 %) varmistetaan Mini Pepperillä, Wille’s Rainpowerilla ja Explosive Secretillä, joka voitti viimeksi keulasta, mutta on valmentajansa Mikko Haaviston mukaan vielä parempi selästä. Päätöksestä löytyy toinen varma, joka on Tuomas Korvenojan Samvais. Se juoksi toissa kerralla Suur-Hollolan välierässä ja suoritti hyvin, vaikkei finaalipaikkaa tullutkaan. Viimeksi ori ei saanut 3. sisältä todellista mahdollisuutta ja oli maalissa viides. Jos Samvais (14 %) ei jää johtavan rinnalle, se pystyy voittamaan.

Toto-kupongille tästä linkistä