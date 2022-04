Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kausi alkaa voitolla

Uudenmaan Upein muuttui 4-vuotiskauden kevätkisaksi. Sarjamääritys on voittosummaperusteinen, ja kolmesta kategoriasta enintään 10 000 euroa tienanneissa ajetaan karsinta. Siinäkin yhdeksästä osallistujasta vain yksi tippuu finaalista. Ideavihjeen varmaksi poimitaan Kiikku’s Giant, joka on valmentajansa Christa Packalénin mukaan talvitaukonsa aikana ottanut harppauksen eteenpäin. Ruunan alustava peliprosentti on vain viiden tuntumassa, mistä innostuneena sitä kokeillaan yksinäisenä merkkinä.

Avauskohteessa Ice Wine on lähellä koko matkan johtoa, mutta jos kovuus ei riitäkään lopussa, otetaan kavereita lapulle. Toisessa kohteessa Merran Roihu on aliarvostettu. Sen pitäisi aloittaa kausi aika valmiina, eikä kasirata on huippunopealle avaajalle ongelma. Viidentenä kohteena ajettavan Viisivuotispokaalin vie An-Dorra.

Toto-kupongille tästä linkistä