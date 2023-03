Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Keulasta ja takaa

Avauskohteen jättisuosikiksi Kiikku’s Trooperin poisjäännin jälkeen noussut Jacques Hymeman on toki parantanut toimivuuttaan sen jälkeen, kun siirtyi Tapio Perttuselle ja pääsi treenaamaan porukassa muiden hevosten kanssa, mutta epävarmuustekijöitä edelleen on. Volttilähtö jo sinällään lisää epäonnistumisriskiä niin paljon, että yli 40-prosenttinen suosikki ruunan ei kuuluisi olla.

Vaikka Jacques Hyneman ravaisikin koko matkan, mikään varma voittaja se ei ole, jos joutuu taivaltamaan johtohevosen rinnalla. Juoksuradan Kyle Web on todennäköisin ensimmäinen keulahevonen ja kuuluu kaikkiin peleihin. Se ei ole luokaltaan juurikaan huonompi kuin suosikki. Rinnalta kiihdyttävä Bean Fighter on vähän pelattuna kiinnostava, vaikka sen pitääkin välistartin esityksestä nostaa tasoaan. Fiorinilla on luokkaa, mutta huippuesityksistä on aikaa. Mukaan vielä potintekijänä hyväkuntoinen Hidalgo Boko, joka esimerkiksi johtavan takaa pystyy yllätykseen.

Juniorilähdössä Mathilde Halmilla on sopiva tehtävä, ja Tuukka Varis siivittänee sen voittoon. Oikein pelattuna se on oiva varma.

Kierroksen suurin suosikki Nemea Kato on toisessa KevätCup-karsinnassa hieman liian korkeissa peliprosenteissa, mutta erittäin todennäköisenä keulahevosena se kelpaa toiseksi tukipilariksi. Nu Delillä olisi voitu ajaa sitä vastaan keulasta, mutta nyt se on takarivissä. Kaikilta muilta kärkipaikka on haettavissa, vaikka Hannu Torvinen ei Nemea Katon kanssa sinne suoraan pääsisikään.

Nuorten sarja on sekä pelillisesti että urheilullisesti mielenkiintoinen. Barkov Evo on niukka suosikki lähtöpaikkansa ansiosta, mutta monella muullakin on mahdollisuutensa. Isompaankin yllätykseen on syytä varautua tässä kohteessa.

Kolmas varma napataan viidennestä kohteesta, johon on odotettavissa reipas avaus. Ice Wine tuskin pääsee hakemaan aivan ilmaiseksi kärkipaikkaa, jolloin takahevosetkin saavat mahdollisuutensa. Niistä mielenkiintoisin on selkäjuoksullakin ponnekkaasti suorittava The Dude. Sillä on Deep Blue Fontissa vetävä selkä kiriin, ja kolmos-nelossuosikkina The Dude on loistava ideavarma.

Päätöskohteen ennakkoasetelmat muuttuivat päivällä, kun Piccadilly jäi pois. Callela Ikarosilla on nyt parempi sauma päästä keulaan, mutta Knocking Matchilta tulee varmasti painetta koko matkan ajan. Silloin esimerkiksi It’s Raining Menilla on sanansa sanottavana kirisuoralla.

Toto-kupongille tästä linkistä