Hevosurheilun Toto65-ideavihje Vermo: Kirin lopputulos kirkastuu

Tapio Perttusen valmentama sekä ohjastama Elvira Damgård kiri viimeksi hänniltä viimeiset 600 metriä 10,9-kyytiä ja hävisi keulassa juosseelle, nytkin mukana olevalle Manstone Two U.:lle vain täpärästi. Jos suosikit Stonecapes Ulrica ja Manstone Two U. kinastelevat muiden eturivin kilpailijoiden ohella keulasta ja muista huippupaikoista alussa liian pitkään, takarivistä starttaavalla Elvira Damgårdilla on hyvä mahdollisuus kiriä ykköseksi, kunhan se ei jää mailin matkalla vain liian kauas. Sen peliprosentti on alustavasti maukkaasti vain kahdeksan.

Avauskohteesta jäi pois suosikkeihin kuulunut Issakan Valo. Neljällä merkillä pitäisi selvittää se kohde, mutta voi halutessaan napata vielä loput kaksikin lapulle. Kolmannessa kohteessa Zelos varmistetaan laukkariskinsä vuoksi. Neljäntenä kohteena ajettavassa Derby-sarjassa alle kymppiprosenttisista mukaan mahtuu viimeksi lähtölaukkaan hairahtanut Inside The Fire, vahva Richard Halm ja viimeksi hyvä kuudes ollut Yippie Ki Yay.

Toto-kupongille tästä linkistä